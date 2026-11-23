Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 4,73 Prozent höher bei 7 237,17 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 58,247 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 4,99 Prozent fester bei 7 255,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6 910,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 152,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 295,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 7 623,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7 674,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der S&P 500 6 602,99 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,52 Prozent aufwärts. 7 844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Dell Technologies (+ 20,46 Prozent auf 334,91 USD), Cerebras Systems (+ 19,16) Prozent auf 98,51 USD), Micron Technology (+ 19,04 Prozent auf 707,70 USD) und Marvell Technology (+ 18,37 Prozent auf 144,74 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil International Paper (-4,55 Prozent auf 28,98 USD), Elevance Health (-3,78 Prozent auf 379,55 USD), Brown-Forman B (-3,64 Prozent auf 28,83 USD), Texas Pacific Land (-3,50 Prozent auf 258,07 USD) und Tyson Foods (-3,33 Prozent auf 62,95 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 191 485 704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4,524 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at