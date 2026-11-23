S&P 500
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23.11.2026 22:34:34
Montagshandel in New York: S&P 500 beendet den Handel mit klaren Gewinnen
Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 4,73 Prozent höher bei 7 237,17 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 58,247 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 4,99 Prozent fester bei 7 255,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6 910,39 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 152,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 295,60 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 7 623,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7 674,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der S&P 500 6 602,99 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,52 Prozent aufwärts. 7 844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Dell Technologies (+ 20,46 Prozent auf 334,91 USD), Cerebras Systems (+ 19,16) Prozent auf 98,51 USD), Micron Technology (+ 19,04 Prozent auf 707,70 USD) und Marvell Technology (+ 18,37 Prozent auf 144,74 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil International Paper (-4,55 Prozent auf 28,98 USD), Elevance Health (-3,78 Prozent auf 379,55 USD), Brown-Forman B (-3,64 Prozent auf 28,83 USD), Texas Pacific Land (-3,50 Prozent auf 258,07 USD) und Tyson Foods (-3,33 Prozent auf 62,95 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 191 485 704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4,524 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,45
|3,01%
|Brown-Forman Corp. (B)
|26,46
|-2,72%
|Cerebras Systems Inc
|98,51
|19,16%
|Copart Inc.
|28,99
|2,40%
|Dell Technologies
|308,40
|23,16%
|Elevance Health Inc Registered Shs
|347,90
|-3,17%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|International Paper Co.
|26,60
|-3,62%
|Marvell Technology
|132,00
|19,76%
|Micron Technology Inc.
|644,20
|20,39%
|NVIDIA Corp.
|151,50
|31,40%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|237,20
|-2,55%
|Tyson Foods Inc.
|57,96
|-2,16%
|Western Union Company
|5,70
|5,91%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 237,17
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