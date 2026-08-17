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Index-Bewegung 17.08.2026 18:01:23

Montagshandel in New York: S&P 500 in der Verlustzone

Montagshandel in New York: S&P 500 in der Verlustzone

Derzeit legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag sinkt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,14 Prozent auf 7 774,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,606 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,062 Prozent auf 7 780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 785,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 768,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 790,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 7 457,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 408,50 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 449,80 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,36 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 14,47 Prozent auf 250,66 USD), Coherent (+ 9,56 Prozent auf 356,98 USD), Sandisk (+ 9,18 Prozent auf 1 791,84 USD), Marvell Technology (+ 7,22 Prozent auf 238,04 USD) und Lumentum (+ 6,99 Prozent auf 990,86 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Constellation Brands A (-6,26 Prozent auf 130,47 USD), Charter A (-4,76 Prozent auf 146,93 USD), The Trade Desk A (-4,28 Prozent auf 13,54 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-4,26 Prozent auf 40,95 USD) und Centene (-4,14 Prozent auf 64,68 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 7 817 856 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Centene Corp. 56,10 -3,74% Centene Corp.
Cerebras Systems Inc 255,87 16,85% Cerebras Systems Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 125,40 -5,93% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coherent Corp. 309,90 10,05% Coherent Corp.
Constellation Brands Inc (A) 117,50 -2,08% Constellation Brands Inc (A)
First Republic Bank 0,00 75,00% First Republic Bank
Intel Corp. 90,14 1,50% Intel Corp.
Lumentum Holdings Inc 852,80 7,46% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 203,75 6,80% Marvell Technology
Molson Coors Brewing Company (MCBC) 35,30 -4,28% Molson Coors Brewing Company (MCBC)
NVIDIA Corp. 195,22 0,35% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 550,00 9,15% Sandisk Corp
The Trade Desk Inc (A) 11,52 -5,81% The Trade Desk Inc (A)
Under Armour Inc. 4,53 -1,95% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,13 -3,80% Western Union Company

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S&P 500 7 762,64 -0,30%

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