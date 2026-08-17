NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Index-Bewegung
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17.08.2026 18:01:23
Montagshandel in New York: S&P 500 in der Verlustzone
Am Montag sinkt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,14 Prozent auf 7 774,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,606 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,062 Prozent auf 7 780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 785,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 768,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 790,68 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 7 457,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 408,50 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 449,80 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,36 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 14,47 Prozent auf 250,66 USD), Coherent (+ 9,56 Prozent auf 356,98 USD), Sandisk (+ 9,18 Prozent auf 1 791,84 USD), Marvell Technology (+ 7,22 Prozent auf 238,04 USD) und Lumentum (+ 6,99 Prozent auf 990,86 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Constellation Brands A (-6,26 Prozent auf 130,47 USD), Charter A (-4,76 Prozent auf 146,93 USD), The Trade Desk A (-4,28 Prozent auf 13,54 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-4,26 Prozent auf 40,95 USD) und Centene (-4,14 Prozent auf 64,68 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 7 817 856 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentaldaten
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Coherent Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Centene Corp.
|56,10
|-3,74%
|Cerebras Systems Inc
|255,87
|16,85%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|125,40
|-5,93%
|Coherent Corp.
|309,90
|10,05%
|Constellation Brands Inc (A)
|117,50
|-2,08%
|First Republic Bank
|0,00
|75,00%
|Intel Corp.
|90,14
|1,50%
|Lumentum Holdings Inc
|852,80
|7,46%
|Marvell Technology
|203,75
|6,80%
|Molson Coors Brewing Company (MCBC)
|35,30
|-4,28%
|NVIDIA Corp.
|195,22
|0,35%
|Sandisk Corp
|1 550,00
|9,15%
|The Trade Desk Inc (A)
|11,52
|-5,81%
|Under Armour Inc.
|4,53
|-1,95%
|Western Union Company
|6,13
|-3,80%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 762,64
|-0,30%