NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Kursverlauf
|
05.10.2026 22:34:22
Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen
Am Montag steht der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,66 Prozent im Plus bei 7 773,95 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,019 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 728,55 Zählern und damit 0,075 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 722,72 Punkte).
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 727,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 794,35 Zähler.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7 718,60 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7 483,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 6 715,79 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 13,35 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit PTC (+ 33,49 Prozent auf 192,26 USD), Cerebras Systems (+ 9,08 Prozent auf 181,55 USD), Bath Body Works (+ 8,72 Prozent auf 17,46 USD), Illumina (+ 7,56 Prozent auf 293,69 USD) und Charles River Laboratories International (+ 7,09 Prozent auf 310,77 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil CH Robinson Worldwide (-10,85 Prozent auf 140,61 USD), Lennar (-6,73 Prozent auf 74,44 USD), Robert Half (-4,98 Prozent auf 34,32 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,67 Prozent auf 30,85 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3,83 Prozent auf 58,81 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im S&P 500 sticht die Corteva-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63 563 042 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5,044 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Western Union Company
|
05.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
05.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Papier Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Union Company-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Bath & Body Works
|15,50
|-0,16%
|Bristol-Myers Squibb Co.
|52,44
|0,15%
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|125,35
|-0,12%
|Cerebras Systems Inc
|181,55
|9,08%
|Charles River Laboratories International Inc.
|279,10
|1,23%
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|27,50
|0,18%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|11,29
|2,40%
|First Republic Bank
|0,00
|-87,50%
|Illumina Inc.
|262,65
|0,11%
|Lennar Corp.
|66,70
|0,82%
|Medtronic PLC
|78,34
|-0,08%
|NVIDIA Corp.
|214,10
|0,61%
|PTC Inc
|170,00
|-0,58%
|Robert Half
|30,32
|-1,08%
|Western Union Company
|5,42
|0,11%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 773,95
|0,66%