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NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Kursverlauf 05.10.2026 22:34:22

Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen

Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Montag steht der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,66 Prozent im Plus bei 7 773,95 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,019 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 728,55 Zählern und damit 0,075 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 722,72 Punkte).

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 727,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 794,35 Zähler.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7 718,60 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7 483,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 6 715,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 13,35 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit PTC (+ 33,49 Prozent auf 192,26 USD), Cerebras Systems (+ 9,08 Prozent auf 181,55 USD), Bath Body Works (+ 8,72 Prozent auf 17,46 USD), Illumina (+ 7,56 Prozent auf 293,69 USD) und Charles River Laboratories International (+ 7,09 Prozent auf 310,77 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil CH Robinson Worldwide (-10,85 Prozent auf 140,61 USD), Lennar (-6,73 Prozent auf 74,44 USD), Robert Half (-4,98 Prozent auf 34,32 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,67 Prozent auf 30,85 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3,83 Prozent auf 58,81 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Corteva-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63 563 042 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5,044 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bath & Body Works 15,50 -0,16% Bath & Body Works
Bristol-Myers Squibb Co. 52,44 0,15% Bristol-Myers Squibb Co.
C.H. Robinson Worldwide Inc. 125,35 -0,12% C.H. Robinson Worldwide Inc.
Cerebras Systems Inc 181,55 9,08% Cerebras Systems Inc
Charles River Laboratories International Inc. 279,10 1,23% Charles River Laboratories International Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc. 27,50 0,18% Chipotle Mexican Grill Inc.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 11,29 2,40% Corteva Inc Registered Shs When Issued
First Republic Bank 0,00 -87,50% First Republic Bank
Illumina Inc. 262,65 0,11% Illumina Inc.
Lennar Corp. 66,70 0,82% Lennar Corp.
Medtronic PLC 78,34 -0,08% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 214,10 0,61% NVIDIA Corp.
PTC Inc 170,00 -0,58% PTC Inc
Robert Half 30,32 -1,08% Robert Half
Western Union Company 5,42 0,11% Western Union Company

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S&P 500 7 773,95 0,66%

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