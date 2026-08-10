Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|S&P 500 im Blick
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10.08.2026 20:04:37
Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 7 750,14 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,136 Prozent auf 7 747,11 Punkte an der Kurstafel, nach 7 757,64 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 773,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 743,11 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 398,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 6 389,45 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,00 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Datadog A (+ 9,94 Prozent auf 257,19 USD), APA (+ 8,72 Prozent auf 40,91 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,73 Prozent auf 529,45 USD), Akamai (+ 6,61 Prozent auf 117,85 USD) und NetApp (+ 6,14 Prozent auf 201,15 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Coherent (-12,02 Prozent auf 333,55 USD), Under Armour (-7,94 Prozent auf 5,63 USD), Under Armour (-7,08 Prozent auf 5,51 USD), Lumentum (-7,03 Prozent auf 827,62 USD) und Verisk Analytics A (-5,58 Prozent auf 181,11 USD) unter Druck.
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 552 251 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|102,08
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|APA Corporation Registered Shs
|35,45
|9,26%
|Coherent Corp.
|282,50
|-13,13%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|227,00
|11,55%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Lumentum Holdings Inc
|709,00
|-7,51%
|NetApp Inc.
|166,86
|2,06%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|-2,50%
|Qorvo Inc
|83,89
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|Under Armour Inc.
|5,02
|-4,38%
|Under Armour Inc When Issued
|4,88
|-4,69%
|Verisk Analytics Inc (A)
|166,00
|0,00%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|426,55
|-0,59%
|Western Union Company
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|-1,34%
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|S&P 500
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