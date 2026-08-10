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S&P 500 im Blick 10.08.2026 20:04:37

Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben

Montagshandel in New York: S&P 500 mit Abgaben

Wenig Veränderung ist derzeit in New York zu beobachten.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 7 750,14 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,136 Prozent auf 7 747,11 Punkte an der Kurstafel, nach 7 757,64 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 773,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 743,11 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 398,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 6 389,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,00 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 793,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Datadog A (+ 9,94 Prozent auf 257,19 USD), APA (+ 8,72 Prozent auf 40,91 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,73 Prozent auf 529,45 USD), Akamai (+ 6,61 Prozent auf 117,85 USD) und NetApp (+ 6,14 Prozent auf 201,15 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Coherent (-12,02 Prozent auf 333,55 USD), Under Armour (-7,94 Prozent auf 5,63 USD), Under Armour (-7,08 Prozent auf 5,51 USD), Lumentum (-7,03 Prozent auf 827,62 USD) und Verisk Analytics A (-5,58 Prozent auf 181,11 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 552 251 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Akamai Inc. 102,08 6,93% Akamai Inc.
APA Corporation Registered Shs 35,45 9,26% APA Corporation Registered Shs
Coherent Corp. 282,50 -13,13% Coherent Corp.
Datadog Inc Registered Shs -A- 227,00 11,55% Datadog Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Lumentum Holdings Inc 709,00 -7,51% Lumentum Holdings Inc
NetApp Inc. 166,86 2,06% NetApp Inc.
NVIDIA Corp. 188,46 -2,50% NVIDIA Corp.
Qorvo Inc 83,89 -1,49% Qorvo Inc
Under Armour Inc. 5,02 -4,38% Under Armour Inc.
Under Armour Inc When Issued 4,88 -4,69% Under Armour Inc When Issued
Verisk Analytics Inc (A) 166,00 0,00% Verisk Analytics Inc (A)
Vertex Pharmaceuticals Inc. 426,55 -0,59% Vertex Pharmaceuticals Inc.
Western Union Company 6,04 -1,34% Western Union Company

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S&P 500 7 753,11 -0,06%

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