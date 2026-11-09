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09.11.2026 22:35:08
Montagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain
Am Montag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 2,35 Prozent auf 7 549,94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,220 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,850 Prozent auf 7 439,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 376,86 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 422,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 577,39 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 7 757,64 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 6 728,80 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,08 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Punkte.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 32,65 Prozent auf 225,19 USD), NRG Energy (+ 20,92 Prozent auf 97,40 USD), Arista Networks (+ 16,97 Prozent auf 186,17 USD), Monolithic Power Systems (+ 16,60 Prozent auf 1 388,05 USD) und Quanta Services (+ 16,19 Prozent auf 591,48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Centene (-7,59 Prozent auf 68,54 USD), Allstate (-4,85 Prozent auf 253,79 USD), DaVita (-4,76 Prozent auf 185,54 USD), Advance Auto Parts (-4,53 Prozent auf 45,94 USD) und McCormick (-4,35 Prozent auf 47,88 USD).
Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 109 542 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|41,11
|-0,05%
|Allstate Corp.
|225,80
|-1,35%
|Apple Inc.
|312,85
|1,71%
|Arista Networks Inc Registered Shs
|166,02
|9,35%
|Broadridge Financial Solutions IncShs
|170,40
|0,12%
|Centene Corp.
|61,06
|-2,30%
|Coherent Corp.
|200,40
|15,50%
|DaVita Inc Registered Shs
|165,20
|-3,73%
|First Republic Bank
|0,00
|-50,00%
|McCormick & Co. Inc.
|42,69
|-1,32%
|Monolithic Power Systems Inc.
|1 236,50
|16,16%
|NRG Energy Inc.
|86,50
|8,78%
|NVIDIA Corp.
|159,40
|-4,69%
|Quanta Services Inc.
|529,40
|9,13%
|Western Union Company
|6,05
|-0,98%
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