Montagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

Am Montag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 2,35 Prozent auf 7 549,94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,220 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,850 Prozent auf 7 439,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 376,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 422,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 577,39 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 7 757,64 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 6 728,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,08 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Punkte.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 32,65 Prozent auf 225,19 USD), NRG Energy (+ 20,92 Prozent auf 97,40 USD), Arista Networks (+ 16,97 Prozent auf 186,17 USD), Monolithic Power Systems (+ 16,60 Prozent auf 1 388,05 USD) und Quanta Services (+ 16,19 Prozent auf 591,48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Centene (-7,59 Prozent auf 68,54 USD), Allstate (-4,85 Prozent auf 253,79 USD), DaVita (-4,76 Prozent auf 185,54 USD), Advance Auto Parts (-4,53 Prozent auf 45,94 USD) und McCormick (-4,35 Prozent auf 47,88 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 109 542 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at