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S&P 500 im Blick 09.11.2026 16:01:18

Montagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Montagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Beim S&P 500 lassen sich am Montag erneut Gewinne beobachten.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 1,67 Prozent fester bei 7 499,89 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,220 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,850 Prozent auf 7 439,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 376,86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 504,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 422,24 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 757,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 6 728,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,35 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 23,29 Prozent auf 209,29 USD), NRG Energy (+ 16,19 Prozent auf 93,59 USD), Arista Networks (+ 14,65 Prozent auf 182,48 USD), Bloom Energy (+ 13,83 Prozent auf 190,69 USD) und Comfort Systems USA (+ 11,27 Prozent auf 1 073,68 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen NVIDIA (-5,65 Prozent auf 176,10 USD), Under Armour (-5,03 Prozent auf 5,29 USD), Centene (-4,95 Prozent auf 70,50 USD), Advance Auto Parts (-4,77 Prozent auf 45,83 USD) und Under Armour (-4,66 Prozent auf 5,11 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25 485 044 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,454 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Arista Networks Inc Registered Shs 166,46 9,64% Arista Networks Inc Registered Shs
Bloom Energy 175,60 12,42% Bloom Energy
Broadridge Financial Solutions IncShs 169,90 -0,18% Broadridge Financial Solutions IncShs
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Coherent Corp. 201,90 16,37% Coherent Corp.
Comfort Systems USA IncShs 975,50 7,37% Comfort Systems USA IncShs
First Republic Bank 0,00 -50,00% First Republic Bank
NRG Energy Inc. 86,44 8,70% NRG Energy Inc.
NVIDIA Corp. 157,18 -6,02% NVIDIA Corp.
Under Armour Inc. 4,77 -0,42% Under Armour Inc.
Under Armour Inc When Issued 4,61 -0,26% Under Armour Inc When Issued
Western Union Company 6,02 -1,38% Western Union Company

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S&P 500 7 522,37 1,97%

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