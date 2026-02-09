Montagshandel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag

Derzeit legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,04 Prozent fester bei 50 137,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,710 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 2,16 Prozent schwächer bei 49 032,19 Punkten, nach 50 115,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 837,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 50 219,40 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der Dow Jones auf 49 504,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 987,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 44 303,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,63 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 50 219,40 Punkte. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,46 Prozent auf 191,82 USD), Microsoft (+ 2,67 Prozent auf 411,84 USD), Cisco (+ 2,01 Prozent auf 86,53 USD), Goldman Sachs (+ 1,83 Prozent auf 945,72 USD) und Salesforce (+ 1,47 Prozent auf 194,17 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Merck (-3,86 Prozent auf 117,22 USD), Amgen (-2,45 Prozent auf 374,90 USD), Home Depot (-2,21 Prozent auf 318,60 EUR), IBM (-1,81 Prozent auf 293,52 USD) und Visa (-1,79 Prozent auf 325,64 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 23 307 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,799 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,43 erwartet. Mit 6,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at