Montagshandel in Paris: CAC 40 am Montagmittag im Aufwind

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,49 Prozent höher bei 7 779,58 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,256 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,61 Prozent auf 7 542,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 665,62 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7 505,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 779,58 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, lag der CAC 40 bei 8 497,17 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 23.12.2025, mit 8 103,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 042,95 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,07 Prozent zurück. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 214 540 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,322 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at