Montagshandel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Montag fällt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,21 Prozent auf 8 321,48 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,451 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,269 Prozent tiefer bei 8 316,38 Punkten in den Montagshandel, nach 8 338,81 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 331,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 316,38 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 8 421,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 331,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der CAC 40 bei 7 822,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,54 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 15 918 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 244,368 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 4,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,59 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at