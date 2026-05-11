Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Kursentwicklung
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11.05.2026 15:59:07
Montagshandel in Paris: CAC 40 gibt nachmittags nach
Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,82 Prozent leichter bei 8 046,25 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,380 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,529 Prozent auf 8 069,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,57 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 080,63 Punkte, das Tagestief hingegen 8 012,39 Zähler.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8 259,60 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 313,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 743,75 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,82 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 98 310 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 233,757 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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