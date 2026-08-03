Montagshandel in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 1,22 Prozent fester bei 8 613,82 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,480 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,671 Prozent höher bei 8 566,74 Punkten in den Montagshandel, nach 8 509,64 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 642,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 559,58 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 508,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 8 114,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der CAC 40 7 546,16 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,11 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 719 845 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 233,724 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at