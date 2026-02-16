Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 8 332,88 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,488 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,134 Prozent höher bei 8 322,85 Punkten in den Montagshandel, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 347,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 313,94 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 16.01.2026, einen Stand von 8 258,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 170,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 178,54 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 167 141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 255,244 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

