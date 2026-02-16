Stellantis Aktie

CAC 40-Kursentwicklung 16.02.2026 12:27:39

Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus

Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus

Heute zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 8 332,88 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,488 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,134 Prozent höher bei 8 322,85 Punkten in den Montagshandel, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 347,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 313,94 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 16.01.2026, einen Stand von 8 258,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 170,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 178,54 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 167 141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 255,244 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

Analysen zu Stellantis

12.02.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Stellantis Buy UBS AG
09.02.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,34 2,39% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 523,00 1,06% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 49,94 -4,73% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,66 1,70% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 316,50 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

