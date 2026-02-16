Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursentwicklung
|
16.02.2026 12:27:39
Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 8 332,88 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,488 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,134 Prozent höher bei 8 322,85 Punkten in den Montagshandel, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 347,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 313,94 Punkten verzeichnete.
CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 16.01.2026, einen Stand von 8 258,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 170,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 178,54 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 437,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten registriert.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 167 141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 255,244 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mittags leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,34
|2,39%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|523,00
|1,06%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|49,94
|-4,73%
|Stellantis
|6,66
|1,70%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 316,50
|0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.