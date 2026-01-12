Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
12.01.2026 15:58:46
Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag fester
Um 15:42 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,14 Prozent auf 8 373,81 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,537 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 8 342,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 362,09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 313,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 378,09 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 7 918,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 431,04 Punkten.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 161 730 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 321,894 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,82 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Stellantis
|09.01.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|216,75
|1,00%
|Carrefour S.A.
|14,22
|0,11%
|Engie (ex GDF Suez)
|23,81
|-0,21%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|645,10
|-1,12%
|Stellantis
|9,01
|-4,02%
|Worldline SA
|1,50
|-1,73%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 345,16
|-0,20%