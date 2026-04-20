Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Am Montag stand der CAC 40 via Euronext letztendlich 1,12 Prozent im Minus bei 8 331,05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,463 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,32 Prozent auf 8 313,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8 425,13 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 356,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 310,73 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 20.03.2026, den Stand von 7 665,62 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Stand von 8 062,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 285,86 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,66 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 297 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 247,898 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,07 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at