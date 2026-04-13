Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Euronext-Handel im Blick
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13.04.2026 09:29:44
Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter
Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,01 Prozent schwächer bei 8 175,77 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,423 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,985 Prozent tiefer bei 8 178,22 Punkten in den Montagshandel, nach 8 259,60 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 181,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 173,84 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Stand von 7 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 347,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Stand von 7 104,80 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,237 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 597 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239,906 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,24 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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