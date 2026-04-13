Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Morgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,01 Prozent schwächer bei 8 175,77 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,423 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,985 Prozent tiefer bei 8 178,22 Punkten in den Montagshandel, nach 8 259,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 181,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 173,84 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.03.2026, den Stand von 7 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 347,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Stand von 7 104,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,237 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 597 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 239,906 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. SRTeleperformance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,24 Prozent.

Redaktion finanzen.at