Montagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 8 141,92 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,383 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 8 160,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 127,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 214,63 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 27.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 701,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 152,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der CAC 40 mit 7 536,26 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 0,650 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 155 679 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 234,123 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 4,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at