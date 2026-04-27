Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 27.04.2026 17:58:48

Montagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Montagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Der CAC 40 zeigte sich letztendlich wenig bewegt.

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 8 141,92 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,383 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 8 160,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8 157,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 127,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 214,63 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 27.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 701,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 152,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der CAC 40 mit 7 536,26 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 0,650 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 155 679 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 234,123 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 4,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
22.04.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.04.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 Airbus Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 166,04 -0,77% Airbus SE
Engie (ex GDF Suez) 28,36 0,04% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 472,30 -1,11% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 55,42 2,33% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,81 -1,25% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 141,92 -0,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen uneinheitlich -- ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigt sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen