Montagshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels stärker

Das macht der CAC 40 am ersten Tag der Woche.

Am Montag legt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,50 Prozent auf 7 821,85 Punkte zu. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,433 Prozent stärker bei 7 816,51 Punkten in den Montagshandel, nach 7 782,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 832,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 814,41 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 8 077,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 372,28 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 8 225,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 4,56 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 232,075 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at