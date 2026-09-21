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ATX Prime-Marktbericht 21.09.2026 15:58:34

Montagshandel in Wien: Am Montagnachmittag Gewinne im ATX Prime

Montagshandel in Wien: Am Montagnachmittag Gewinne im ATX Prime

ATX Prime-Handel aktuell.

Am Montag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,34 Prozent stärker bei 3 374,73 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,029 Prozent auf 3 329,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 330,07 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 383,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 329,11 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 21.08.2026, den Wert von 3 261,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der ATX Prime bei 3 212,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 2 312,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 26,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,87 Prozent auf 182,60 EUR), Telekom Austria (+ 3,46 Prozent auf 9,56 EUR), BAWAG (+ 3,29 Prozent auf 182,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,61 Prozent auf 18,84 EUR) und Raiffeisen (+ 2,19 Prozent auf 62,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-3,60 Prozent auf 4,29 EUR), Rosenbauer (-2,80 Prozent auf 62,60 EUR), Wolford (-1,87 Prozent auf 2,10 EUR), Addiko Bank (-1,54 Prozent auf 25,50 EUR) und OMV (-1,39 Prozent auf 71,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 108 900 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46,148 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 25,50 -1,54% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 184,60 5,01% AT & S (AT&S)
BAWAG 182,10 3,17% BAWAG
Erste Group Bank AG 121,20 2,02% Erste Group Bank AG
Kapsch TrafficCom AG 4,11 -7,64% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,00 -1,46% OMV AG
Raiffeisen 62,70 1,87% Raiffeisen
Rosenbauer 62,60 -2,80% Rosenbauer
Telekom Austria AG 9,55 3,35% Telekom Austria AG
UNIQA Insurance AG 18,84 2,61% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 17,51 0,98% Wienerberger AG
Wolford AG 2,10 -1,87% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,05 -0,25% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 374,78 1,34%

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