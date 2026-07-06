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06.07.2026 12:26:33
Montagshandel in Wien: ATX am Mittag im Minus
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,94 Prozent schwächer bei 6 504,34 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 182,436 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 565,92 Punkten in den Montagshandel, nach 6 565,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 498,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 573,19 Zählern.
ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6 084,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 5 457,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 4 384,34 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,35 Prozent auf 29,95 EUR), Palfinger (+ 1,22 Prozent auf 33,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 18,14 EUR), OMV (+ 0,35 Prozent auf 56,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 66,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-6,96 Prozent auf 188,40 EUR), BAWAG (-1,34 Prozent auf 176,60 EUR), Verbund (-1,33 Prozent auf 55,45 EUR), Andritz (-1,20 Prozent auf 74,10 EUR) und EVN (-1,18 Prozent auf 29,20 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 58 292 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,93 erwartet. Mit 7,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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