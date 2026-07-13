Montagshandel in Wien: ATX am Mittag schwächer

Der ATX bewegt sich am Montagmittag im Minus.

Am Montag fällt der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,54 Prozent auf 6 450,03 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 180,861 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,108 Prozent leichter bei 6 477,89 Punkten, nach 6 484,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 418,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 477,89 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der ATX mit 6 258,71 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 797,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 4 483,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 20,52 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Österreichische Post (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 29,00 EUR), OMV (+ 0,67 Prozent auf 60,30 EUR), Verbund (+ 0,61 Prozent auf 57,65 EUR) und voestalpine (+ 0,60 Prozent auf 43,56 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,96 Prozent auf 179,40 EUR), DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR), UNIQA Insurance (-2,12 Prozent auf 17,58 EUR), Vienna Insurance (-1,65 Prozent auf 65,60 EUR) und PORR (-1,29 Prozent auf 38,30 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93 022 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,677 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,23 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at