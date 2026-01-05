Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Bewegung
|
05.01.2026 12:26:57
Montagshandel in Wien: ATX klettert am Mittag
Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,65 Prozent fester bei 5 360,93 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 156,672 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,473 Prozent auf 5 351,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 343,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 383,62 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4 756,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 3 650,85 Punkten.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 7,57 Prozent auf 30,55 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 27,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,98) Prozent auf 33,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,86 Prozent auf 82,00 EUR) und DO (+ 0,49 Prozent auf 203,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen CA Immobilien (-1,60 Prozent auf 22,18 EUR), Wienerberger (-1,26 Prozent auf 29,82 EUR), Lenzing (-0,84 Prozent auf 23,75 EUR), voestalpine (-0,78 Prozent auf 38,10 EUR) und Andritz (-0,22 Prozent auf 66,60 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Schoeller-Bleckmann-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 203 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,01 zu Buche schlagen. Mit 8,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Montagshandel in Wien: ATX klettert am Mittag (finanzen.at)
|
02.01.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Handel in Wien: ATX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
02.01.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
30.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|18.03.22
|Österreichische Post Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|67,80
|1,57%
|AT & S (AT&S)
|33,75
|2,90%
|CA Immobilien
|22,40
|-0,62%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,73
|1,94%
|DO & CO
|208,00
|2,72%
|Erste Group Bank AG
|105,00
|1,06%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,85
|1,64%
|Lenzing AG
|24,05
|0,42%
|OMV AG
|48,40
|0,25%
|Österreichische Post AG
|31,70
|1,12%
|Schoeller-Bleckmann
|30,90
|8,80%
|STRABAG SE
|82,50
|2,48%
|voestalpine AG
|38,28
|-0,31%
|Wienerberger AG
|30,32
|0,40%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 394,76
|1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.