Montagshandel in Wien: ATX klettert am Mittag

Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,65 Prozent fester bei 5 360,93 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 156,672 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,473 Prozent auf 5 351,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 343,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 383,62 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4 756,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 3 650,85 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 7,57 Prozent auf 30,55 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 27,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,98) Prozent auf 33,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,86 Prozent auf 82,00 EUR) und DO (+ 0,49 Prozent auf 203,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen CA Immobilien (-1,60 Prozent auf 22,18 EUR), Wienerberger (-1,26 Prozent auf 29,82 EUR), Lenzing (-0,84 Prozent auf 23,75 EUR), voestalpine (-0,78 Prozent auf 38,10 EUR) und Andritz (-0,22 Prozent auf 66,60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Schoeller-Bleckmann-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 203 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,01 zu Buche schlagen. Mit 8,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at