Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Index-Bewegung 05.01.2026 12:26:57

Montagshandel in Wien: ATX klettert am Mittag

Montagshandel in Wien: ATX klettert am Mittag

Der ATX notiert am Montagmittag im Plus.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,65 Prozent fester bei 5 360,93 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 156,672 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,473 Prozent auf 5 351,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 343,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 383,62 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 081,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4 756,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 3 650,85 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 7,57 Prozent auf 30,55 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 27,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,98) Prozent auf 33,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,86 Prozent auf 82,00 EUR) und DO (+ 0,49 Prozent auf 203,50 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen CA Immobilien (-1,60 Prozent auf 22,18 EUR), Wienerberger (-1,26 Prozent auf 29,82 EUR), Lenzing (-0,84 Prozent auf 23,75 EUR), voestalpine (-0,78 Prozent auf 38,10 EUR) und Andritz (-0,22 Prozent auf 66,60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Schoeller-Bleckmann-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 203 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,01 zu Buche schlagen. Mit 8,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

21.11.25 Österreichische Post Hold Erste Group Bank
28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 67,80 1,57% Andritz AG
AT & S (AT&S) 33,75 2,90% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 22,40 -0,62% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,73 1,94% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 208,00 2,72% DO & CO
Erste Group Bank AG 105,00 1,06% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,85 1,64% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 24,05 0,42% Lenzing AG
OMV AG 48,40 0,25% OMV AG
Österreichische Post AG 31,70 1,12% Österreichische Post AG
Schoeller-Bleckmann 30,90 8,80% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 82,50 2,48% STRABAG SE
voestalpine AG 38,28 -0,31% voestalpine AG
Wienerberger AG 30,32 0,40% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 394,76 1,28%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

