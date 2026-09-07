FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Index im Blick
|
07.09.2026 15:58:49
Montagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,55 Prozent auf 3 387,95 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,020 Prozent auf 3 370,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,49 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 392,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 368,86 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 277,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 3 004,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 293,95 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,45 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 392,48 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,01 Prozent auf 177,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 6,13 Prozent auf 4,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,27 Prozent auf 99,20 EUR), PORR (+ 1,76 Prozent auf 37,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,16 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,96 Prozent auf 4,50 EUR), DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), FACC (-1,56 Prozent auf 16,40 EUR) und Frequentis (-1,48 Prozent auf 73,20 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 94 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu FACC AG
|
15:58
|Montagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime steigt letztendlich (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
01.09.26
|Verluste in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu FACC AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|12.05.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|12.05.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|12.05.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|27.11.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|02.09.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.03.25
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|25.08.23
|FACC Reduce
|Baader Bank
|10.11.22
|FACC Reduce
|Baader Bank
|24.10.22
|FACC verkaufen
|Baader Bank
|17.08.22
|FACC Reduce
|Baader Bank
|03.11.21
|FACC Reduce
|Baader Bank
|18.08.22
|FACC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.22
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.22
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.21
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.21
|FACC neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|176,20
|6,53%
|DO & CO
|202,50
|-1,70%
|Erste Group Bank AG
|124,70
|0,65%
|FACC AG
|16,32
|-2,04%
|Frequentis
|72,80
|-2,02%
|Kapsch TrafficCom AG
|4,46
|-2,83%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|6,13%
|OMV AG
|69,50
|0,87%
|PORR AG
|37,35
|1,36%
|STRABAG SE
|99,30
|2,37%
|Wienerberger AG
|19,43
|0,62%
|Wolford AG
|2,30
|-3,36%
|ZUMTOBEL AG
|4,14
|0,73%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 390,08
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.