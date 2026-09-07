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Index im Blick 07.09.2026 15:58:49

Montagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus

Montagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Montagnachmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,55 Prozent auf 3 387,95 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,020 Prozent auf 3 370,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,49 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 392,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 368,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 277,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 3 004,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 293,95 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,45 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 392,48 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,01 Prozent auf 177,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 6,13 Prozent auf 4,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,27 Prozent auf 99,20 EUR), PORR (+ 1,76 Prozent auf 37,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,16 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,96 Prozent auf 4,50 EUR), DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), FACC (-1,56 Prozent auf 16,40 EUR) und Frequentis (-1,48 Prozent auf 73,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 94 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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DO & CO 202,50 -1,70% DO & CO
Erste Group Bank AG 124,70 0,65% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,32 -2,04% FACC AG
Frequentis 72,80 -2,02% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,46 -2,83% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 6,13% Marinomed Biotech AG
OMV AG 69,50 0,87% OMV AG
PORR AG 37,35 1,36% PORR AG
STRABAG SE 99,30 2,37% STRABAG SE
Wienerberger AG 19,43 0,62% Wienerberger AG
Wolford AG 2,30 -3,36% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,14 0,73% ZUMTOBEL AG

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