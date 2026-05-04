Montagshandel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,78 Prozent auf 2 887,97 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent stärker bei 2 865,81 Punkten, nach 2 865,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 889,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 865,49 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 2 853,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, einen Stand von 2 085,62 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,65 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 3,65 Prozent auf 13,62 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 96,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,39 Prozent auf 96,45 EUR), Polytec (+ 2,22 Prozent auf 4,14 EUR) und DO (+ 1,62 Prozent auf 175,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Marinomed Biotech (-3,10 Prozent auf 12,50 EUR), UNIQA Insurance (-1,35 Prozent auf 16,08 EUR), Rosenbauer (-1,05 Prozent auf 56,40 EUR) und Raiffeisen (-0,73 Prozent auf 46,06 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 55 101 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro heraus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at