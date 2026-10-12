Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
12.10.2026 15:58:51
Montagshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen nachmittags zu
Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,68 Prozent höher bei 3 234,58 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 3 213,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 212,80 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 250,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 213,57 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der ATX Prime bei 3 378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3 189,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 331,20 Punkte.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,68 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 6,29 Prozent auf 11,16 EUR), Semperit (+ 4,30 Prozent auf 19,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,28) Prozent auf 17,02 EUR), Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 56,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 29,75 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Polytec (-2,69 Prozent auf 5,78 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,15 Prozent auf 4,10 EUR) und Addiko Bank (-1,19 Prozent auf 25,00 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 273 583 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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