Zum Handelsende gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,15 Prozent auf 3 110,51 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,015 Prozent fester bei 3 045,62 Punkten, nach 3 045,17 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 042,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 130,66 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 081,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 261,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 384,30 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 13,03 Prozent auf 110,20 EUR), Frequentis (+ 5,50 Prozent auf 67,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,88 Prozent auf 19,34 EUR), PORR (+ 4,47 Prozent auf 35,05 EUR) und FACC (+ 4,43 Prozent auf 14,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Semperit (-4,13 Prozent auf 15,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,74 Prozent auf 3,20 EUR), Polytec (-2,30 Prozent auf 3,82 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,98 Prozent auf 27,20 EUR) und UBM Development (-1,43 Prozent auf 13,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 371 900 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Mit 7,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at