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ATX Prime-Performance im Fokus 07.09.2026 17:58:47

Montagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Zuschlägen

Montagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Zuschlägen

Der ATX Prime stieg am Abend.

Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,61 Prozent fester bei 3 390,08 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent höher bei 3 370,18 Punkten in den Handel, nach 3 369,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 368,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 392,48 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 277,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 004,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 293,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 27,53 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 392,48 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 6,13 Prozent auf 4,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,05 Prozent auf 175,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,37 Prozent auf 99,30 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 32,50 EUR) und Semperit (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,05 Prozent auf 4,45 EUR), Frequentis (-2,02 Prozent auf 72,80 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 202,50 EUR) und FACC (-1,68 Prozent auf 16,38 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 386 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 175,40 6,05% AT & S (AT&S)
DO & CO 202,50 -1,70% DO & CO
Erste Group Bank AG 124,60 0,56% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,38 -1,68% FACC AG
Frequentis 72,80 -2,02% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,45 -3,05% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 4,50 6,13% Marinomed Biotech AG
OMV AG 69,60 1,02% OMV AG
Palfinger AG 32,50 1,40% Palfinger AG
Semperit AG Holding 18,20 1,11% Semperit AG Holding
STRABAG SE 99,30 2,37% STRABAG SE
Wienerberger AG 19,32 0,05% Wienerberger AG
Wolford AG 2,30 -3,36% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,12 0,24% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 390,08 0,61%

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