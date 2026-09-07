FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime-Performance im Fokus
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07.09.2026 17:58:47
Montagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Zuschlägen
Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,61 Prozent fester bei 3 390,08 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent höher bei 3 370,18 Punkten in den Handel, nach 3 369,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 368,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 392,48 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 277,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 004,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 293,95 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 27,53 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 392,48 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 6,13 Prozent auf 4,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,05 Prozent auf 175,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,37 Prozent auf 99,30 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 32,50 EUR) und Semperit (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,05 Prozent auf 4,45 EUR), Frequentis (-2,02 Prozent auf 72,80 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 202,50 EUR) und FACC (-1,68 Prozent auf 16,38 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 386 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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