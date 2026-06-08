Montagshandel in Wien: ATX Prime sackt nachmittags ab

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,10 Prozent leichter bei 2 971,23 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 004,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 004,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 935,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 004,32 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 08.05.2026, den Wert von 2 910,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 686,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 2 234,94 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,78 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,70 Prozent auf 136,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,28 Prozent auf 3,95 EUR), UBM Development (+ 1,17 Prozent auf 17,30 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,80 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,40 Prozent auf 50,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen OMV (-6,39 Prozent auf 59,35 EUR), Marinomed Biotech (-6,36 Prozent auf 10,30 EUR), CA Immobilien (-2,86 Prozent auf 22,10 EUR), Addiko Bank (-2,86 Prozent auf 27,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,68 Prozent auf 34,45 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 236 512 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,850 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at