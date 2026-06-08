Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index-Bewegung
|
08.06.2026 15:59:17
Montagshandel in Wien: ATX Prime sackt nachmittags ab
Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,10 Prozent leichter bei 2 971,23 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 004,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3 004,41 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 935,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 004,32 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 08.05.2026, den Wert von 2 910,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 686,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 2 234,94 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,78 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,70 Prozent auf 136,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,28 Prozent auf 3,95 EUR), UBM Development (+ 1,17 Prozent auf 17,30 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,80 EUR) und Flughafen Wien (+ 0,40 Prozent auf 50,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen OMV (-6,39 Prozent auf 59,35 EUR), Marinomed Biotech (-6,36 Prozent auf 10,30 EUR), CA Immobilien (-2,86 Prozent auf 22,10 EUR), Addiko Bank (-2,86 Prozent auf 27,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,68 Prozent auf 34,45 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 236 512 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,850 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
15:59
|Montagshandel in Wien: ATX Prime sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.06.26