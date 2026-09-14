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Wiener Börse-Handel im Blick 14.09.2026 17:58:47

Montagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich leichter

Montagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich leichter

Der ATX Prime gab heute nach.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,76 Prozent leichter bei 3 319,37 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,053 Prozent stärker bei 3 380,73 Punkten in den Montagshandel, nach 3 378,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Montag bei 3 381,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 313,02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 3 316,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 085,80 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2 319,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 392,50 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Rosenbauer (+ 1,25 Prozent auf 65,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,19 Prozent auf 25,50 EUR), Semperit (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 107,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,66 Prozent auf 18,28 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-9,01 Prozent auf 151,40 EUR), Raiffeisen (-4,29 Prozent auf 63,65 EUR), Polytec (-3,53 Prozent auf 4,92 EUR), Wienerberger (-3,30 Prozent auf 17,60 EUR) und Lenzing (-3,18 Prozent auf 21,30 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 649 370 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Addiko Bank 25,50 1,19% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 151,40 -9,01% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 119,90 -1,72% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 21,30 -3,18% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,95 0,14% OMV AG
Polytec 4,92 -3,53% Polytec
Raiffeisen 63,65 -4,29% Raiffeisen
Rosenbauer 65,00 1,25% Rosenbauer
Semperit AG Holding 18,20 1,11% Semperit AG Holding
STRABAG SE 107,00 0,75% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 18,28 0,66% UNIQA Insurance AG
Wienerberger AG 17,60 -3,30% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,94 -1,01% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 319,37 -1,76%

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