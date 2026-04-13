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Wiener Börse-Handel im Blick 13.04.2026 09:29:44

Montagshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Abschläge

Montagshandel in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der ATX Prime notiert am ersten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,71 Prozent auf 2 857,14 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,291 Prozent tiefer bei 2 869,30 Punkten in den Montagshandel, nach 2 877,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 855,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 872,77 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 618,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der ATX Prime bei 2 686,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 1 875,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,49 Prozent aufwärts. Bei 2 907,38 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 1,12 Prozent auf 5,40 EUR), OMV (+ 1,09 Prozent auf 60,05 EUR), AMAG (+ 1,05 Prozent auf 28,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,69 Prozent auf 36,70 EUR) und Raiffeisen (+ 0,41 Prozent auf 44,42 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Österreichische Post (-4,58 Prozent auf 34,40 EUR), Lenzing (-2,81 Prozent auf 24,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,67 Prozent auf 91,00 EUR), DO (-2,58 Prozent auf 181,20 EUR) und AT S (AT&S) (-2,55 Prozent auf 64,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 48 237 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,317 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,01 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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