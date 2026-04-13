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ATX im Blick 13.04.2026 17:59:04

Montagshandel in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

Montagshandel in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

Der ATX fiel schlussendlich.

Schlussendlich sank der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,27 Prozent auf 5 797,75 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,604 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,313 Prozent tiefer bei 5 795,50 Punkten, nach 5 813,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 813,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 745,94 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 13.03.2026, den Wert von 5 263,07 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 13.01.2026, einen Wert von 5 410,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 3 716,20 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,33 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,92 Prozent auf 37,15 EUR), Raiffeisen (+ 1,67 Prozent auf 44,98 EUR), Vienna Insurance (+ 1,37 Prozent auf 66,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,17 Prozent auf 26,05 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,67 Prozent auf 104,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Österreichische Post (-5,41 Prozent auf 34,10 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,12 EUR), PORR (-1,96 Prozent auf 40,10 EUR) und Verbund (-1,87 Prozent auf 65,50 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 713 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,63 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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CA Immobilien 26,05 1,17% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 104,50 0,67% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 24,30 -2,41% Lenzing AG
OMV AG 59,40 0,00% OMV AG
Österreichische Post AG 34,10 -5,41% Österreichische Post AG
PORR AG 40,10 -1,96% PORR AG
Raiffeisen 44,98 1,67% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 37,15 1,92% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 65,50 -1,87% Verbund AG
Vienna Insurance 66,60 1,37% Vienna Insurance
voestalpine AG 42,12 -2,32% voestalpine AG

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ATX 5 797,75 -0,27%

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