Montagshandel in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

Schlussendlich sank der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,27 Prozent auf 5 797,75 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,604 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,313 Prozent tiefer bei 5 795,50 Punkten, nach 5 813,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 813,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 745,94 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 13.03.2026, den Wert von 5 263,07 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 13.01.2026, einen Wert von 5 410,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 3 716,20 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,33 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,92 Prozent auf 37,15 EUR), Raiffeisen (+ 1,67 Prozent auf 44,98 EUR), Vienna Insurance (+ 1,37 Prozent auf 66,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,17 Prozent auf 26,05 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,67 Prozent auf 104,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Österreichische Post (-5,41 Prozent auf 34,10 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,12 EUR), PORR (-1,96 Prozent auf 40,10 EUR) und Verbund (-1,87 Prozent auf 65,50 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 713 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,63 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at