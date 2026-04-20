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ATX aktuell 20.04.2026 09:29:16

Montagshandel in Wien: ATX schwächelt zum Start des Montagshandels

Montagshandel in Wien: ATX schwächelt zum Start des Montagshandels

Der ATX gibt seine Gewinne vom Vortag am ersten Tag der Woche wieder ab.

Am Montag fällt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 1,12 Prozent auf 5 891,25 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 169,941 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent schwächer bei 5 956,90 Punkten in den Montagshandel, nach 5 957,70 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 886,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 957,19 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der ATX 5 194,82 Punkte auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.01.2026, einen Stand von 5 370,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, mit 3 916,09 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,08 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,37 Prozent auf 62,65 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 57,40 EUR), EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,19 Prozent auf 26,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 35,65 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-2,83 Prozent auf 45,38 EUR), voestalpine (-2,30 Prozent auf 42,50 EUR), Wienerberger (-2,04 Prozent auf 25,88 EUR), Erste Group Bank (-2,03 Prozent auf 106,40 EUR) und DO (-1,92 Prozent auf 184,20 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49 941 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,181 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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