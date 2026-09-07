Montagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Um 09:11 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,53 Prozent auf 6 894,40 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 193,102 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,022 Prozent auf 6 859,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 858,28 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 859,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 898,10 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 652,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6 084,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 4 597,61 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 28,83 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 898,10 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,80 Prozent auf 175,00 EUR), Lenzing (+ 1,54 Prozent auf 23,05 EUR), STRABAG SE (+ 1,24 Prozent auf 98,20 EUR), PORR (+ 1,09 Prozent auf 37,25 EUR) und Österreichische Post (+ 0,79 Prozent auf 31,85 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil voestalpine (-0,73 Prozent auf 46,38 EUR), Wienerberger (-0,62 Prozent auf 19,19 EUR), DO (-0,49 Prozent auf 205,00 EUR), Vienna Insurance (-0,13 Prozent auf 74,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 23,45 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,129 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at