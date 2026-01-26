Montagshandel in Wien: Das macht der ATX am Mittag

Wenig Veränderung ist am Montagmittag in Wien zu beobachten.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,00 Prozent fester bei 5 518,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 160,495 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,018 Prozent schwächer bei 5 518,15 Punkten, nach 5 519,17 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 530,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 487,37 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 5 247,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX mit 4 666,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Wert von 3 845,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,12 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 558,46 Punkten. 5 314,88 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 1,87 Prozent auf 65,30 EUR), EVN (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 137,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,65 Prozent auf 108,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,57 Prozent auf 24,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen PORR (-3,57 Prozent auf 33,75 EUR), STRABAG SE (-1,71 Prozent auf 80,60 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 197,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,61 Prozent auf 39,70 EUR) und voestalpine (-0,94 Prozent auf 39,94 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 140 026 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 41,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at