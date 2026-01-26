ATX

5 544,47
25,30
0,46 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Performance 26.01.2026 12:27:11

Montagshandel in Wien: Das macht der ATX am Mittag

Montagshandel in Wien: Das macht der ATX am Mittag

Wenig Veränderung ist am Montagmittag in Wien zu beobachten.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,00 Prozent fester bei 5 518,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 160,495 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,018 Prozent schwächer bei 5 518,15 Punkten, nach 5 519,17 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 530,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 487,37 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 5 247,21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der ATX mit 4 666,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Wert von 3 845,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,12 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 558,46 Punkten. 5 314,88 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 1,87 Prozent auf 65,30 EUR), EVN (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 137,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,65 Prozent auf 108,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,57 Prozent auf 24,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen PORR (-3,57 Prozent auf 33,75 EUR), STRABAG SE (-1,71 Prozent auf 80,60 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 197,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,61 Prozent auf 39,70 EUR) und voestalpine (-0,94 Prozent auf 39,94 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 140 026 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 41,865 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 541,76 0,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen