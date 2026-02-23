ATX

5 817,23
9,79
0,17 %
<
Kursverlauf 23.02.2026 15:59:30

Montagshandel in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagnachmittag

So bewegt sich der ATX am ersten Tag der Woche.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,74 Prozent fester bei 5 850,59 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 167,575 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent tiefer bei 5 806,34 Punkten in den Montagshandel, nach 5 807,44 Punkten am Vortag.

Bei 5 855,55 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 770,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, stand der ATX bei 5 519,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4 789,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Stand von 4 048,87 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 855,55 Punkte. Bei 5 314,88 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,63 Prozent auf 54,40 EUR), OMV (+ 1,83 Prozent auf 55,75 EUR), BAWAG (+ 1,63 Prozent auf 137,50 EUR), STRABAG SE (+ 1,28 Prozent auf 95,00 EUR) und Wienerberger (+ 1,05 Prozent auf 30,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Andritz (-1,29 Prozent auf 72,80 EUR), CPI Europe (-1,04 Prozent auf 16,15 EUR), PORR (-0,86 Prozent auf 40,30 EUR), Lenzing (-0,40 Prozent auf 25,10 EUR) und Vienna Insurance (-0,30 Prozent auf 66,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 199 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,399 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Zoll-Chaos: ATX fester - neuer Rekord -- DAX schwächer -- US-Börsen im Minus -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kann am Montag ins Plus vordringen, während der deutsche Leitindex schwächer tendiert. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
