Montagshandel in Wien: So steht der ATX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Montagnachmittag.

Am Montag notiert der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,20 Prozent höher bei 7 026,69 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 196,480 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent stärker bei 6 945,10 Punkten in den Montagshandel, nach 6 943,67 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 7 041,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6 944,89 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der ATX noch bei 6 786,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 406,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4 654,25 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 31,30 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 041,91 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 3,04 Prozent auf 64,45 EUR), Wienerberger (+ 2,31 Prozent auf 17,70 EUR), PORR (+ 2,03 Prozent auf 32,65 EUR), Erste Group Bank (+ 1,87 Prozent auf 125,40 EUR) und Palfinger (+ 1,86 Prozent auf 30,15 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Raiffeisen (-0,62 Prozent auf 64,30 EUR), UNIQA Insurance (-0,21 Prozent auf 18,66 EUR), DO (-0,21 Prozent auf 189,00 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,25 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 68,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 293 052 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,818 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at