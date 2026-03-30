Montagshandel in Zürich: Anleger lassen SMI nachmittags steigen

Am Montag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,56 Prozent höher bei 12 640,50 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,482 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,225 Prozent schwächer bei 12 541,98 Punkten, nach 12 570,26 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 12 539,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 670,39 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, lag der SMI noch bei 13 267,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der SMI auf 12 840,43 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 4,58 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,93 Prozent auf 174,70 CHF), Swiss Re (+ 1,56 Prozent auf 130,55 CHF), Nestlé (+ 1,36 Prozent auf 77,41 CHF), Zurich Insurance (+ 1,17 Prozent auf 554,20 CHF) und Swiss Life (+ 1,10 Prozent auf 848,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-0,99 Prozent auf 42,86 CHF), Richemont (-0,72 Prozent auf 137,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,57 Prozent auf 62,78 CHF), UBS (-0,24 Prozent auf 29,31 CHF) und Logitech (+ 0,11 Prozent auf 72,06 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 134 444 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,486 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,97 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at