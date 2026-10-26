Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 26.10.2026 17:58:40

Montagshandel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Ende des Montagshandels steigen

Montagshandel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Ende des Montagshandels steigen

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag legte der SPI via SIX schlussendlich um 0,58 Prozent auf 20 505,91 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,568 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,111 Prozent auf 20 410,51 Punkte an der Kurstafel, nach 20 387,91 Punkten am Vortag.

Bei 20 398,75 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 507,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SPI mit 19 771,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 069,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 17 348,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,79 Prozent auf 5,48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,32 Prozent auf 9,10 CHF), Sensirion (+ 4,54 Prozent auf 85,20 CHF), Idorsia (+ 3,63 Prozent auf 4,34 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,45 Prozent auf 18,28 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), ASMALLWORLD (-8,05 Prozent auf 1,37 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8,05 Prozent auf 155,40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und GAM (-3,81 Prozent auf 0,06 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 155 916 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 341,851 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Idorsia AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Sensirion Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 19,70 2,87% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1,47 8,89% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 243,00 0,08% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 6,96 -1,42% Bellevue AG
Bystronic (ex Conzzeta) 166,40 -8,67% Bystronic (ex Conzzeta)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,86 4,64% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
EvoNext Holdings AG 2,44 -2,40% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 -4,95% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,10 5,81% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4,66 -0,72% Idorsia AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 9,92 6,44% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,80 0,00% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 91,70 4,09% Sensirion Holding AG
UBS 41,56 1,49% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,00 1,96% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 505,91 0,58%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen