Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Kursverlauf
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26.10.2026 17:58:40
Montagshandel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Ende des Montagshandels steigen
Am Montag legte der SPI via SIX schlussendlich um 0,58 Prozent auf 20 505,91 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,568 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,111 Prozent auf 20 410,51 Punkte an der Kurstafel, nach 20 387,91 Punkten am Vortag.
Bei 20 398,75 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 507,95 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SPI mit 19 771,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 069,67 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 17 348,92 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.
Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,79 Prozent auf 5,48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,32 Prozent auf 9,10 CHF), Sensirion (+ 4,54 Prozent auf 85,20 CHF), Idorsia (+ 3,63 Prozent auf 4,34 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,45 Prozent auf 18,28 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), ASMALLWORLD (-8,05 Prozent auf 1,37 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8,05 Prozent auf 155,40 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und GAM (-3,81 Prozent auf 0,06 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 155 916 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 341,851 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SPI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Sensirion Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|19,70
|2,87%
|ASMALLWORLD AG
|1,47
|8,89%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 243,00
|0,08%
|Bellevue AG
|6,96
|-1,42%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|166,40
|-8,67%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|5,86
|4,64%
|EvoNext Holdings AG
|2,44
|-2,40%
|GAM AG
|0,06
|-4,95%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,10
|5,81%
|Idorsia AG
|4,66
|-0,72%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|9,92
|6,44%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|436,80
|0,00%
|Sensirion Holding AG
|91,70
|4,09%
|UBS
|41,56
|1,49%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|52,00
|1,96%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 505,91
|0,58%
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