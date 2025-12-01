Montagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Am Montag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,09 Prozent schwächer bei 17 637,40 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,262 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,259 Prozent tiefer bei 17 607,20 Punkten, nach 17 652,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 695,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 607,20 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 982,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 889,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 672,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 695,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Idorsia (+ 14,35 Prozent auf 3,67 CHF), Xlife Sciences (+ 13,87 Prozent auf 19,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,70 Prozent auf 19,24 CHF), Comet (+ 8,22 Prozent auf 208,00 CHF) und Edisun Power Europe (+ 4,71 Prozent auf 53,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Zwahlen et Mayr SA (-18,89 Prozent auf 146,00 CHF), ams-OSRAM (-18,07 Prozent auf 6,94 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,94 Prozent auf 1,45 CHF), Addex Therapeutics (-8,21 Prozent auf 0,05 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-7,24 Prozent auf 0,13 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 070 261 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 272,725 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at