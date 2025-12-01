Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Xlife Sciences Aktie

Xlife Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 01.12.2025 15:59:12

Montagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell

Montagshandel in Zürich: Das macht der SPI aktuell

In Zürich stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Montag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,09 Prozent schwächer bei 17 637,40 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,262 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,259 Prozent tiefer bei 17 607,20 Punkten, nach 17 652,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 695,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 607,20 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 982,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 889,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 672,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 695,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Idorsia (+ 14,35 Prozent auf 3,67 CHF), Xlife Sciences (+ 13,87 Prozent auf 19,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,70 Prozent auf 19,24 CHF), Comet (+ 8,22 Prozent auf 208,00 CHF) und Edisun Power Europe (+ 4,71 Prozent auf 53,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Zwahlen et Mayr SA (-18,89 Prozent auf 146,00 CHF), ams-OSRAM (-18,07 Prozent auf 6,94 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,94 Prozent auf 1,45 CHF), Addex Therapeutics (-8,21 Prozent auf 0,05 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-7,24 Prozent auf 0,13 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 070 261 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 272,725 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten

Analysen zu Xlife Sciences AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -3,57% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 7,35 -17,23% ams-OSRAM AG
Comet Holding AG 201,00 -0,25% Comet Holding AG
Edisun Power Europe AG 53,20 4,31% Edisun Power Europe AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,51 -6,79% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Idorsia AG 3,83 13,46% Idorsia AG
Leclanche (Leclanché SA) 0,13 -5,32% Leclanche (Leclanché SA)
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 19,40 9,60% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
OC Oerlikon Corporation AG 3,35 -0,48% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,89 0,87% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 342,00 0,23% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Xlife Sciences AG 19,50 12,72% Xlife Sciences AG
Zwahlen et Mayr SA 146,00 -18,89% Zwahlen et Mayr SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 616,19 -0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:21 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen