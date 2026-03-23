Montagshandel in Zürich: SLI am Montagnachmittag freundlich

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:40 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 1,09 Prozent auf 1 985,24 Punkte an. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 2,01 Prozent auf 1 924,33 Punkte an der Kurstafel, nach 1 963,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 1 915,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 997,93 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 23.02.2026, den Wert von 2 189,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wurde der SLI mit 2 140,82 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 107,77 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 7,71 Prozent ein. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 4,95 Prozent auf 136,85 CHF), VAT (+ 4,14 Prozent auf 528,60 CHF), Amrize (+ 3,68 Prozent auf 43,41 CHF), Julius Bär (+ 3,16 Prozent auf 57,38 CHF) und Geberit (+ 2,89 Prozent auf 540,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sonova (-3,92 Prozent auf 171,50 CHF), Sandoz (-1,35 Prozent auf 59,98 CHF), Nestlé (-0,73 Prozent auf 75,31 CHF), Givaudan (-0,63 Prozent auf 2 661,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,37 Prozent auf 542,80 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 145 178 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262,934 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at