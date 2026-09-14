Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SLI-Performance im Blick
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14.09.2026 15:58:53
Montagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Kursplus
Am Montag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,75 Prozent fester bei 2 236,46 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,261 Prozent auf 2 225,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,80 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 225,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 241,42 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der SLI noch bei 2 318,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 2 187,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der SLI bei 2 012,47 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,97 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 6,33 Prozent auf 366,00 CHF), Lindt (+ 3,68 Prozent auf 8 730,00 CHF), Givaudan (+ 2,65 Prozent auf 3 248,00 CHF), Nestlé (+ 2,58 Prozent auf 79,54 CHF) und Novartis (+ 2,57 Prozent auf 114,92 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-7,03 Prozent auf 571,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,25 Prozent auf 75,32 CHF), UBS (-1,95 Prozent auf 43,69 CHF), Sika (-1,92 Prozent auf 181,45 CHF) und Holcim (-1,87 Prozent auf 69,12 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 262 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,423 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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