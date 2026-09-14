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SLI-Performance im Blick 14.09.2026 15:58:53

Montagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Kursplus

Montagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Kursplus

Der SLI steigt am Montagnachmittag.

Am Montag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,75 Prozent fester bei 2 236,46 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,261 Prozent auf 2 225,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 225,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 241,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der SLI noch bei 2 318,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 2 187,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der SLI bei 2 012,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,97 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 6,33 Prozent auf 366,00 CHF), Lindt (+ 3,68 Prozent auf 8 730,00 CHF), Givaudan (+ 2,65 Prozent auf 3 248,00 CHF), Nestlé (+ 2,58 Prozent auf 79,54 CHF) und Novartis (+ 2,57 Prozent auf 114,92 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-7,03 Prozent auf 571,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,25 Prozent auf 75,32 CHF), UBS (-1,95 Prozent auf 43,69 CHF), Sika (-1,92 Prozent auf 181,45 CHF) und Holcim (-1,87 Prozent auf 69,12 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 262 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,423 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 80,36 -3,25% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 165,55 1,44% Galderma
Givaudan AG 3 404,00 1,89% Givaudan AG
Holcim AG 73,06 -1,70% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 150,00 3,10% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 83,84 2,32% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 120,40 1,30% Novartis AG
Partners Group AG 682,40 -0,29% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 5,51% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 192,65 -1,23% Sika AG
Swiss Re AG 146,95 1,87% Swiss Re AG
UBS 45,69 -2,83% UBS
VAT 603,80 -6,71% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 224,12 0,19%

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