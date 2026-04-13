Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI-Performance im Blick
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13.04.2026 17:59:04
Montagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus
Am Montag fiel der SLI via SIX letztendlich um 0,31 Prozent auf 2 106,55 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,877 Prozent tiefer bei 2 094,47 Punkten, nach 2 113,00 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 108,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 091,75 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 032,65 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 2 160,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 813,97 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,07 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 1,01 Prozent auf 33,05 CHF), Schindler (+ 0,88 Prozent auf 273,60 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 867,20 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 913,80 CHF) und Logitech (+ 0,66 Prozent auf 73,14 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-2,44 Prozent auf 661,00 CHF), Julius Bär (-2,31 Prozent auf 60,84 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 544,00 CHF), Nestlé (-1,28 Prozent auf 78,09 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,13 Prozent auf 179,05 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 272 605 Aktien gehandelt. Mit 271,779 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|1,83%
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