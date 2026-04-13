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SLI-Performance im Blick 13.04.2026 17:59:04

Montagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus

Montagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus

Mit dem SLI ging es zum Handelsende abwärts.

Am Montag fiel der SLI via SIX letztendlich um 0,31 Prozent auf 2 106,55 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,877 Prozent tiefer bei 2 094,47 Punkten, nach 2 113,00 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 108,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 091,75 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 032,65 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 2 160,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 813,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,07 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit UBS (+ 1,01 Prozent auf 33,05 CHF), Schindler (+ 0,88 Prozent auf 273,60 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 867,20 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 913,80 CHF) und Logitech (+ 0,66 Prozent auf 73,14 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-2,44 Prozent auf 661,00 CHF), Julius Bär (-2,31 Prozent auf 60,84 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 544,00 CHF), Nestlé (-1,28 Prozent auf 78,09 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,13 Prozent auf 179,05 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 272 605 Aktien gehandelt. Mit 271,779 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 5,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 50,22 2,26% Amrize
Geberit AG (N) 594,40 -0,13% Geberit AG (N)
Julius Bär 66,28 -2,07% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 195,35 0,21% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 80,12 3,19% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 84,85 -0,61% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 946,60 0,85% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 344,00 1,18% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 298,00 1,43% Schindler AG (PS)
Swiss Life AG (N) 997,00 2,11% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 144,75 0,31% Swiss Re AG
Swisscom AG 720,00 -1,37% Swisscom AG
UBS 36,21 2,40% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 600,60 1,83% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 106,55 -0,31%

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