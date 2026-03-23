Montagshandel in Zürich: SLI beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 1,65 Prozent schwächer bei 1 931,49 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 2,01 Prozent auf 1 924,33 Punkte an der Kurstafel, nach 1 963,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 931,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 924,02 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der SLI mit 2 189,42 Punkten gehandelt. Der SLI stand vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 2 140,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 2 107,77 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,20 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. 1 924,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 0,08 Prozent auf 130,50 CHF), Lindt (-0,48 Prozent auf 10 470,00 CHF), Swisscom (-0,58 Prozent auf 683,00 CHF), Schindler (-0,84 Prozent auf 259,20 CHF) und Roche (-1,06 Prozent auf 297,70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Givaudan (-3,66 Prozent auf 2 580,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,16 Prozent auf 62,42 CHF), Sika (-3,03 Prozent auf 123,05 CHF), Amrize (-2,94 Prozent auf 40,64 CHF) und Sonova (-2,63 Prozent auf 173,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 365 736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 262,934 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at