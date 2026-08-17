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SLI im Blick 17.08.2026 16:00:11

Montagshandel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück

Montagshandel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück

Der SLI verliert heute an Wert.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,48 Prozent auf 2 307,11 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,271 Prozent auf 2 312,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 318,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 304,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 319,74 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 2 101,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 2 000,59 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 3,21 Prozent auf 75,34 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,14 Prozent auf 213,70 CHF), Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 140,50 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,74 Prozent auf 216,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,56 Prozent auf 83,24 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3,27 Prozent auf 186,15 CHF), Nestlé (-2,79 Prozent auf 78,75 CHF), Alcon (-2,64 Prozent auf 59,08 CHF), Givaudan (-2,48 Prozent auf 3 190,00 CHF) und Geberit (-2,43 Prozent auf 529,80 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 938 610 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 300,557 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,21 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 63,10 -1,71% Alcon AG
Galderma 179,30 -2,79% Galderma
Geberit AG (N) 566,40 -1,87% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 390,00 -2,50% Givaudan AG
Helvetia Baloise Holding AG 230,40 0,70% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 227,70 1,38% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 84,16 -2,26% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 764,20 -1,27% Partners Group AG
Richemont 197,50 -3,47% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 382,00 1,25% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 80,16 3,62% Sandoz
Swiss Re AG 149,60 1,05% Swiss Re AG

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