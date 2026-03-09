Sika Aktie

Sika für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Marktbericht 09.03.2026 17:58:49

Montagshandel in Zürich: SLI letztendlich im Minus

Montagshandel in Zürich: SLI letztendlich im Minus

So bewegte sich der SLI am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,70 Prozent leichter bei 2 063,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 2,33 Prozent leichter bei 2 029,62 Punkten in den Handel, nach 2 078,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 063,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 018,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.02.2026, stand der SLI noch bei 2 161,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, notierte der SLI bei 2 093,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 118,80 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,06 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 018,91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Novartis (+ 1,66 Prozent auf 125,30 CHF), Logitech (+ 1,63 Prozent auf 71,26 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 724,50 CHF), Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 63,94 CHF) und Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 127,95 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Richemont (-3,26 Prozent auf 138,05 CHF), Roche (-2,58 Prozent auf 332,40 CHF), Amrize (-2,45 Prozent auf 44,18 CHF), Sika (-2,26 Prozent auf 138,55 CHF) und Julius Bär (-2,23 Prozent auf 61,52 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 199 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 301,762 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
09.03.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
09.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Roche Outperform Bernstein Research
09.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 50,54 1,00% Amrize
Julius Bär 69,20 -0,94% Julius Bär
Logitech S.A. 79,42 0,13% Logitech S.A.
Novartis AG 138,80 1,31% Novartis AG
Richemont 155,45 -1,89% Richemont
Roche AG (Genussschein) 332,40 -2,58% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 71,94 2,07% Sandoz
Sika AG 157,40 -0,63% Sika AG
Swiss Re AG 143,60 1,63% Swiss Re AG
Swisscom AG 812,00 1,88% Swisscom AG
UBS 33,59 1,45% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 594,00 0,88% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 063,57 -0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen