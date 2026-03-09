Montagshandel in Zürich: SLI letztendlich im Minus

So bewegte sich der SLI am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,70 Prozent leichter bei 2 063,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 2,33 Prozent leichter bei 2 029,62 Punkten in den Handel, nach 2 078,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 063,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 018,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.02.2026, stand der SLI noch bei 2 161,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, notierte der SLI bei 2 093,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 118,80 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,06 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 018,91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Novartis (+ 1,66 Prozent auf 125,30 CHF), Logitech (+ 1,63 Prozent auf 71,26 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 724,50 CHF), Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 63,94 CHF) und Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 127,95 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Richemont (-3,26 Prozent auf 138,05 CHF), Roche (-2,58 Prozent auf 332,40 CHF), Amrize (-2,45 Prozent auf 44,18 CHF), Sika (-2,26 Prozent auf 138,55 CHF) und Julius Bär (-2,23 Prozent auf 61,52 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 199 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 301,762 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at