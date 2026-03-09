Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|SLI-Marktbericht
|
09.03.2026 17:58:49
Montagshandel in Zürich: SLI letztendlich im Minus
Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,70 Prozent leichter bei 2 063,57 Punkten. Zuvor ging der SLI 2,33 Prozent leichter bei 2 029,62 Punkten in den Handel, nach 2 078,08 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 063,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 018,91 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 09.02.2026, stand der SLI noch bei 2 161,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, notierte der SLI bei 2 093,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 118,80 Punkten.
Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,06 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 018,91 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Novartis (+ 1,66 Prozent auf 125,30 CHF), Logitech (+ 1,63 Prozent auf 71,26 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 724,50 CHF), Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 63,94 CHF) und Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 127,95 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Richemont (-3,26 Prozent auf 138,05 CHF), Roche (-2,58 Prozent auf 332,40 CHF), Amrize (-2,45 Prozent auf 44,18 CHF), Sika (-2,26 Prozent auf 138,55 CHF) und Julius Bär (-2,23 Prozent auf 61,52 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 199 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 301,762 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|50,54
|1,00%
|Julius Bär
|69,20
|-0,94%
|Logitech S.A.
|79,42
|0,13%
|Novartis AG
|138,80
|1,31%
|Richemont
|155,45
|-1,89%
|Roche AG (Genussschein)
|332,40
|-2,58%
|Sandoz
|71,94
|2,07%
|Sika AG
|157,40
|-0,63%
|Swiss Re AG
|143,60
|1,63%
|Swisscom AG
|812,00
|1,88%
|UBS
|33,59
|1,45%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|594,00
|0,88%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 063,57
|-0,70%
