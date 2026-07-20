Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SIX-Handel im Fokus
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20.07.2026 17:58:45
Montagshandel in Zürich: SLI letztendlich leichter
Schlussendlich tendierte der SLI im SIX-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 2 282,80 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,650 Prozent schwächer bei 2 283,42 Punkten, nach 2 298,35 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 296,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 277,21 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SLI mit 2 215,34 Punkten berechnet. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 2 142,50 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Stand von 1 988,84 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,13 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,31 Prozent auf 196,75 CHF), Julius Bär (+ 0,57 Prozent auf 73,72 CHF), Galderma (+ 0,26 Prozent auf 172,95 CHF), Nestlé (+ 0,21 Prozent auf 85,73 CHF) und Alcon (+ 0,11 Prozent auf 56,76 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Amrize (-2,83 Prozent auf 39,86 CHF), Swiss Re (-2,13 Prozent auf 135,35 CHF), Sika (-1,89 Prozent auf 155,40 CHF), Novartis (-1,52 Prozent auf 123,10 CHF) und Helvetia Baloise (-1,40 Prozent auf 212,00 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 459 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287,984 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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