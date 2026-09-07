Montagshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent tiefer bei 2 283,38 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,944 Prozent leichter bei 2 277,78 Punkten, nach 2 299,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 273,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 283,38 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Wert von 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 136,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 027,15 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,16 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 0,98 Prozent auf 618,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 78,42 CHF), Amrize (+ 0,54 Prozent auf 35,66 CHF), Geberit (+ 0,46 Prozent auf 566,00 CHF) und Nestlé (+ 0,46 Prozent auf 78,67 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Novartis (-3,01 Prozent auf 125,68 CHF), Schindler (-1,92 Prozent auf 255,60 CHF), Logitech (-1,82 Prozent auf 80,82 CHF), Swiss Re (-1,61 Prozent auf 140,55 CHF) und UBS (-1,38 Prozent auf 44,19 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 008 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 301,812 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,77 erwartet. Mit 6,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at