VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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07.09.2026 12:26:49
Montagshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent tiefer bei 2 283,38 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,944 Prozent leichter bei 2 277,78 Punkten, nach 2 299,48 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 273,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 283,38 Zähler.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Wert von 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 136,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 027,15 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,16 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 0,98 Prozent auf 618,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 78,42 CHF), Amrize (+ 0,54 Prozent auf 35,66 CHF), Geberit (+ 0,46 Prozent auf 566,00 CHF) und Nestlé (+ 0,46 Prozent auf 78,67 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Novartis (-3,01 Prozent auf 125,68 CHF), Schindler (-1,92 Prozent auf 255,60 CHF), Logitech (-1,82 Prozent auf 80,82 CHF), Swiss Re (-1,61 Prozent auf 140,55 CHF) und UBS (-1,38 Prozent auf 44,19 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 008 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 301,812 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,77 erwartet. Mit 6,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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