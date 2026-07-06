Montagshandel in Zürich: SLI liegt im Minus

Der SLI erleidet am ersten Tag der Woche Verluste.

Am Montag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,25 Prozent tiefer bei 2 307,43 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,105 Prozent fester bei 2 315,62 Punkten, nach 2 313,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 307,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 321,54 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 136,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SLI 2 067,49 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 1 965,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,27 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 2,06 Prozent auf 207,80 CHF), Swiss Life (+ 1,55 Prozent auf 918,40 CHF), Lonza (+ 1,53 Prozent auf 583,00 CHF), Julius Bär (+ 1,12 Prozent auf 73,82 CHF) und Straumann (+ 0,98 Prozent auf 108,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-4,29 Prozent auf 679,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,47 Prozent auf 85,22 CHF), Sandoz (-1,55 Prozent auf 71,22 CHF), Roche (-1,44 Prozent auf 335,70 CHF) und Swisscom (-0,90 Prozent auf 607,50 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 658 193 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 294,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,87 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at