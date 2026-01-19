Montagshandel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,16 Prozent leichter bei 2 148,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,03 Prozent tiefer bei 2 151,49 Punkten in den Montagshandel, nach 2 173,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 161,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 143,51 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 035,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 986,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,110 Prozent nach. Bei 2 185,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 128,11 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Swisscom (+ 1,01 Prozent auf 601,00 CHF), Lindt (+ 0,63 Prozent auf 11 190,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,10) Prozent auf 200,40 CHF), Novartis (-0,07 Prozent auf 115,52 CHF) und Swiss Re (-0,28 Prozent auf 126,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-4,90 Prozent auf 7,76 CHF), Alcon (-3,60 Prozent auf 61,66 CHF), Kühne + Nagel International (-3,12 Prozent auf 178,70 CHF), VAT (-2,73 Prozent auf 492,40 CHF) und Sonova (-2,62 Prozent auf 212,20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 493 529 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,973 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

2026 präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,43 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at