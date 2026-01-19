Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance 19.01.2026 15:58:43

Montagshandel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus

Montagshandel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus

Der SLI erleidet derzeit Verluste.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,16 Prozent leichter bei 2 148,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,03 Prozent tiefer bei 2 151,49 Punkten in den Montagshandel, nach 2 173,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 161,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 143,51 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 035,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 986,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,110 Prozent nach. Bei 2 185,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 128,11 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Swisscom (+ 1,01 Prozent auf 601,00 CHF), Lindt (+ 0,63 Prozent auf 11 190,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,10) Prozent auf 200,40 CHF), Novartis (-0,07 Prozent auf 115,52 CHF) und Swiss Re (-0,28 Prozent auf 126,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-4,90 Prozent auf 7,76 CHF), Alcon (-3,60 Prozent auf 61,66 CHF), Kühne + Nagel International (-3,12 Prozent auf 178,70 CHF), VAT (-2,73 Prozent auf 492,40 CHF) und Sonova (-2,62 Prozent auf 212,20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 493 529 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,973 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

2026 präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,43 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 24,06 -2,04% Adecco SA
Alcon AG 66,20 -2,85% Alcon AG
ams-OSRAM AG 8,35 -5,22% ams-OSRAM AG
Helvetia Baloise Holding AG 216,00 0,37% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 195,25 -1,54% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 070,00 1,17% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 124,60 0,32% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 347,40 -0,43% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 228,10 -2,69% Sonova AG
Swiss Re AG 136,65 -0,04% Swiss Re AG
Swisscom AG 647,50 1,17% Swisscom AG
Temenos AG 82,25 -1,32% Temenos AG
UBS 40,36 -0,81% UBS
VAT