Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Der SLI gab am Montagabend nach.

Zum Handelsschluss notierte der SLI im SIX-Handel 0,61 Prozent schwächer bei 2 304,26 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,271 Prozent auf 2 312,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 318,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 302,30 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 319,74 Zähler.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der SLI 2 101,76 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 000,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,13 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 2,60 Prozent auf 74,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,18 Prozent auf 213,80 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 123,40 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 140,45 CHF) und Lonza (+ 0,68 Prozent auf 566,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3,14 Prozent auf 186,40 CHF), Alcon (-2,97 Prozent auf 58,88 CHF), Nestlé (-2,84 Prozent auf 78,71 CHF), Givaudan (-2,66 Prozent auf 3 184,00 CHF) und Galderma (-2,20 Prozent auf 169,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 268 220 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,557 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,21 Prozent.

Redaktion finanzen.at