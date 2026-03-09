Montagshandel in Zürich: SLI verliert zum Handelsstart

Der SLI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag bewegt sich der SLI um 09:10 Uhr via SIX 2,71 Prozent schwächer bei 2 021,72 Punkten. Zuvor ging der SLI 2,33 Prozent leichter bei 2 029,62 Punkten in den Montagshandel, nach 2 078,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 051,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 021,21 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 161,70 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 2 093,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 2 118,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 6,01 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 021,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (-0,75 Prozent auf 126,15 CHF), Novartis (-0,94 Prozent auf 122,10 CHF), Lindt (-0,99 Prozent auf 12 050,00 CHF), Swisscom (-1,04 Prozent auf 710,50 CHF) und Nestlé (-1,20 Prozent auf 79,28 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Holcim (-7,54 Prozent auf 60,10 CHF), Roche (-7,50 Prozent auf 315,60 CHF), Amrize (-5,76 Prozent auf 42,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,49 Prozent auf 63,44 CHF) und VAT (-4,40 Prozent auf 486,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 671 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,762 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

