WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

SLI aktuell 09.03.2026 09:29:02

Montagshandel in Zürich: SLI verliert zum Handelsstart

Montagshandel in Zürich: SLI verliert zum Handelsstart

Der SLI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag bewegt sich der SLI um 09:10 Uhr via SIX 2,71 Prozent schwächer bei 2 021,72 Punkten. Zuvor ging der SLI 2,33 Prozent leichter bei 2 029,62 Punkten in den Montagshandel, nach 2 078,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 051,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 021,21 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 161,70 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 2 093,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 2 118,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 6,01 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 021,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (-0,75 Prozent auf 126,15 CHF), Novartis (-0,94 Prozent auf 122,10 CHF), Lindt (-0,99 Prozent auf 12 050,00 CHF), Swisscom (-1,04 Prozent auf 710,50 CHF) und Nestlé (-1,20 Prozent auf 79,28 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Holcim (-7,54 Prozent auf 60,10 CHF), Roche (-7,50 Prozent auf 315,60 CHF), Amrize (-5,76 Prozent auf 42,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,49 Prozent auf 63,44 CHF) und VAT (-4,40 Prozent auf 486,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 671 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,762 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

09.03.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
09.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Roche Outperform Bernstein Research
09.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
